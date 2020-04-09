恒指指數今日重返24000點大關，收市報24300點，升329點，成交939億元。市場收市後聚焦油組OPEC+會議，油價一度升逾9%，高見27.46美元，反映市場對此有一定期望。不過，最新出爐的美國首...
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隨著新冠肺炎疫情緩和，內地疫情中心湖北武漢昨日解封。上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，從流行病學的角度，武漢可能會成為中國最安全的城市，城中許多人可能已經具有免疫力...
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新冠肺炎疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！ 這為各位搜尋多間商戶最新口罩供貨和免費派發詳情，並會每日不斷更新口罩供貨情況，讓市民買到平價口罩! 【一文看清口罩售價】...
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