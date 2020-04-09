隨著新冠肺炎疫情緩和，內地疫情中心湖北武漢昨日解封。上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，從流行病學的角度，武漢可能會成為中國最安全的城市，城中許多人可能已經具有免疫力...